A implosão do estádio coberto iria demorar apenas 15 segundos e prometia ser impressionante

Um operador de câmara do Weather Channel, um canal norte-americano especializado em meteorologia, viu um autocarro estragar-lhe os planos quando tentava filmar a implosão da Georgia Dome, em Atlanta. A câmara estava apontada, focada, veem-se as primeiras detonações... e depois aparece um autocarro a tapar grande parte do estádio.

A antiga casa dos Atlanta Falcons, onde foram jogadas duas finais da Super Bowl, tinha o final anunciado há algum tempo, desde que foi substituída pelo Mercedes-Benz Stadium. A implosão do estádio coberto, construído em 1992, iria demorar apenas 15 segundos e prometia ser impressionante, com mais de duas toneladas de explosivos a arrasar a estrutura até ao chão.

Assim, equipas de filmagens de várias televisões estavam a postos para captar o momento. James Crugnale era um deles, estava há 40 minutos em direto e até apanhou as primeiras explosões - mas depois, um autocarro dos transportes públicos locais estacionou à sua frente. "Sai da frente autocarro", pode ouvir-se no vídeo. Quando o autocarro se vai embora o estádio já tinha desaparecido e no seu lugar estava apenas uma enorme nuvem de fumo.

O Weather Channel não se deu por vencido e mostrando sentido de humor publicou o vídeo no YouTube. O próprio Crugnale partilhou um GIF.

Já agora, a implosão correu bem e foi assim:

