Durante o jogo All Star da NBA a cantora foi alvo de risos, que se estenderam às redes sociais

A cantora Fergie foi a escolhida para interpretar o hino nacional dos EUA na última e mais importante noite do fim de semana All Star da NBA, que reúne os melhores basquetebolistas do mundo em três dias de festa e desporto.

No entanto, Fergie, que ficou mundialmente conhecida como vocalista dos Black Eyed Peas, não convenceu na sua interpretação de "The Star-Spangled Banner", e tem recebido várias críticas nas redes sociais. Mas não só, é possível ver vários jogadores, e outras celebridades que estão nas bancadas, a rir durante a performance.

No Twitter, as reações não se fizeram esperar...