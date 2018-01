Pub

O fundador da rede social estabeleceu a meta para 2018

Mark Zuckerberg anunciou que para 2018 o objetivo é corrigir os problemas do Facebook, nomeadamente no que diz respeito aos mecanismos contra os discursos de ódio, abusos ou interferências dos governos. O fundador desta rede social, que todos os anos, nos primeiros dias de janeiro, estabelece uma meta para o ano que se inicia, quer assegurar que a empresa proporciona bons momentos aos seus utilizadores e que se mantém a máxima que caracterizou a sua criação: dar o poder às pessoas.

Desde 2009 que Zuckerberg estabelece estes objetivos anuais, tendo já feito de tudo um pouco, desde ler 25 livros num ano, correr mais de 580 quilómetros, aprender mandarim, criar um assistente pessoal com inteligência artificial ou visitar todos os estados norte-americanos. "No primeiro ano, a empresa estava numa recessão profunda e o Facebook ainda não era lucrativo. Precisávamos de garantir que o Facebook tinha um modelo de negócio sustentável. Foi um ano sério e usei gravata todo os dias me lembrar disso", escreveu esta quinta-feira no Facebook.

"Hoje parece-se muito como esse primeiro ano", comparou. "O mundo sente-se ansioso e dividido e o Facebook tem muito trabalho a fazer - seja a proteger a nossa comunidade dos abusos e do ódio, defender da interferência dos Estados, ou garantir que o tempo passado no Facebook é bem passado", acrescentou.

O melhor do Diário de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Diário de Notícias. Subscrever

"Não preveniremos todos os erros ou abusos, mas atualmente cometemos muitos erros a desenvolver as nossas políticas e a impedir o uso abusivo das nossas ferramentas", admitiu, manifestando a vontade de se reunir com peritos para discutir estes temas.