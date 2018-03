Pub

Jornalista de 48 anos vai ser o sucessor de Paulo Dentinho

Atualmente apresentador do Jornal da Tarde, Carlos Daniel, de 48 anos, vai ser o novo diretor de informação da RTP, devendo assumir o cargo no próximo mês de abril.

Vai ocupar, assim, o cargo que é de Paulo Dentinho desde 2015, avança o Jornal de Notícias, que acrescenta que o ainda diretor de informação da RTP já foi informado da decisão.

Carlos Daniel tem no currículo passagens pela rádio (Rádio Comercial e TSF) e também pela SIC. Na RTP já foi subdiretor de informação e diretor adjunto da RTP N.

Além do Jornal da Tarde, tem presença em alguns espaços de comentário desportivo, mais concretamente de futebol, tendo a seu cargo também a Liga dos Campeões na RTP3. Dentro do âmbito desportivo já apresentou o Trio d'Ataque, e noutras áreas esteve no, por exemplo, no Debate da Nação.