Logan Paul, de 22 anos, tem um canal no YouTube com mais de 15 milhões de subscritores

O conhecido YouTuber norte-americano Logan Paul pediu desculpa aos fãs por ter divulgado imagens de um cadáver na floresta japonesa Aokigahara, conhecida pelo alto número de suicídios.

"Por onde começar; talvez por aqui; peço desculpa", escreveu o vlogger depois de ter colocado no YouTube um vídeo em que mostra imagens de uma pessoa enforcada numa árvore na floresta de Aokigahara, perto do Monte Fuji.

No vídeo, que entretanto foi retirado do site oficial de Paul, o apresentador e alguns amigos encontram o corpo e fazem algumas piadas sobre a presença do cadáver.

Depois, aproveitam para chamar a atenção para o problema dos suicídios e defendem que quem está deprimido ou triste deve pedir ajuda e não deixar que a situação evolua para esta solução.

"Não o fiz para conseguir visualizações. Tenho visualizações. Fi-lo porque pensei que poderia criar uma onda positiva na internet, não causar um dilúvio de negativismo", escreveu Paul no Twitter, em resposta às muitas críticas de que foi alvo por outros 'bloggers' e por fãs.

Segundo a Organização Mundial de Saúde, cerca de 800 mil pessoas morrem por suicídio todos os anos, sendo a principal causa de morte a nível global nos jovens entre os 19 e os 29 anos. O Japão é um dos países do mundo com a maior taxa de suicídios, 19,7 por 100 mil em 2015 - Portugal, por exemplo, tem 13,7

