Global Media Group contrata Alexandra Borges para dirigir grande reportagem e investigação

Alexandra Borges vai ser a nova diretora de grande reportagem e investigação do Grupo Global Media. A terceira jornalista mais influente de Portugal, de acordo com um estudo da Universidade Católica (2019), e antiga jornalista da TVI, chegou a ter um programa de investigação com o seu nome que foi um sucesso de audiências. Agora abraça um novo desafio profissional a convite do Presidente do GMG.



Nove meses depois de ter deixado a TVI onde esteve nos últimos 20 anos (antes deste canal, permaneceu uma década na RTP), Alexandra Borges volta ao ativo para conduzir um novo projeto de jornalismo de investigação. A nova diretora de grande reportagem e investigação do grupo Global Media terá uma equipa própria e autonomia para gerir de forma livre todas as suas investigações jornalísticas.



"O reforço do jornalismo independente, de investigação e qualidade é uma das prioridades deste grupo", pode ler-se no comunicado da GMG.