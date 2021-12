EM DIRETO. Tertúlia dos 157 anos do DN com Carlos Moedas, Gouveia e Melo e Siza Vieira

As comemorações do 157.º aniversário do Diário de Notícias realizam-se esta quarta-feira, 15 de dezembro, com a tertúlia "Renovar, Recuperar e Reinventar", que conta com a participação dos oradores Carlos Moedas, presidente da Câmara Municipal de Lisboa, e Henrique Gouveia e Melo, vice-almirante que liderou a task force de vacinação em Portugal.

Pedro Siza Vieira, ministro de Estado, da Economia e da Transição Digital fará o encerramento do evento que tem a moderação de Rosália Amorim, diretora do DN. Durante a cerimónia será ainda revelada a "Personalidade do Ano" e o "Acontecimento do Ano" a nível nacional e internacional.

Esta tertúlia que celebra os 157 anos do DN decorre a partir das 17.30 no Edifício do DN, sala Almada Negreiros, na Avenida da Liberdade, em Lisboa. A entrada é apenas por convite.