Editor de Política da Lusa demite-se após notícia que identifica deputada do PS "de modo inaceitável"

A Direção de Informação da agência Lusa informou esta sexta-feira que aceitou o pedido de demissão do editor de Política, José Pedro Santos, após uma notícia que identificava "de modo inaceitável" uma deputada do Partido Socialista (PS).

"Na sequência da notícia transmitida na quinta-feira na linha da Lusa, identificando de modo inaceitável uma deputada do Partido Socialista, a Direção de Informação comunica que o editor de Política, José Pedro Santos, pediu a demissão do cargo, que foi aceite", refere a Direção de Informação (DI) numa nota enviada esta sexta-feira à redação.

A DI da Lusa comunicou ainda que "tendo em vista o dano moral e reputacional provocado na imagem da agência, instaurou um processo de averiguações ao jornalista Hugo Godinho, a fim de apurar as circunstâncias em que a notícia foi elaborada".

Numa nota aos clientes ao início da madrugada desta sexta-feira, a agência Lusa já tinha lamentado profundamente a difusão de uma notícia em que uma deputada do PS foi identificada "de modo inaceitável, contra todas as regras éticas e profissionais".

"A Direção de Informação da Lusa lamenta profundamente o erro de uma notícia transmitida pela agência sobre a constituição da comissão da revisão constitucional em que uma deputada do Partido Socialista surge identificada de modo inaceitável, contra todas as regras éticas e profissionais constantes do Código Deontológico dos Jornalistas e do Livro de Estilo da Lusa", referia a nota difundida na madrugada desta sexta-feira.

A Direção de Informação da Lusa acrescentava que iria "proceder a uma investigação sobre o que aconteceu" e apresentava "as suas desculpas à deputada, ao Partido Socialista" e a "todos os clientes e leitores" da agência.