Diário de Notícias oferece jornais no Amadora-Sintra

Esta sexta-feira são entregues exemplares do DN e JN, entre outras publicações do Global Media Group, no Hospital Professor Dr. Fernando Fonseca, mais conhecido por Amadora-Sintra, um dos maiores da Área Metropolitana de Lisboa e com internados por covid-19.

Preocupado com os pacientes, um enfermeiro escreveu, através de uma publicação no Twitter, que há hospitais onde os doentes não têm sequer acesso a uma televisão, ficando isolados do mundo. O mesmo profissional de saúde desafiou os órgãos de informação a oferecer jornais e revistas. As marcas do Global Media Group responderam de imediato.

É importante não privar nenhum cidadão português do direito à informação e à liberdade, mesmo que esteja numa cama de hospital. Uma missão e um serviço ao leitor prestado pelo DN há 156 anos.

Atento às necessidades da pandemia, o Diário de Notícias está de mãos dadas com os profissionais de saúde, facultando o acesso a assinaturas digitais em condições especiais.