Conquer The Castle. A primeira grande produção da Twitch em Portugal

A ideia foi pensada pelo streamer e criador de conteúdos online Diogo da Silva, 30 anos, conhecido por Move Mind. A plataforma Twitch deu o apoio e ontem, segundo Diogo contou ao DN chegaram aos 600 mil visualizadores únicos - de todo o mundo.

"Foi o realizar de um sonho, sair do meu quarto e do mundo eletrónico e fazer um evento num castelo, este Conquer The Castle, em parceria da Twitch. Fiquei surpreendido com o número de pessoas envolvidas, só da produtora MediaPro são 70 pessoas a assegurar a emissão do evento durante dois dias com qualidade de televisão."

Diogo da Silva (Move Mind) e a responsável do Twitch, Ana Sena. © D.R.

O evento reúne vários convidados, entre figuras do humor, da rádio, personalidades da rádio e televisão e das plataformas digitais (Karetus, Fernando Daniel, Mendoza, Ivo, Filipa Santos, Diogo Sena, Kika Cardoso, Jamie Drake, Nuno Moura, Joanass, entre outros).

As provas, inspiradas em jogos tradicionais e até medievais realiza-se durante dois dias com duas equipas de cinco convidados em cada cada à conquista das provas realizadas no Castelo de Sesimbra. O evento é apresentado por Diogo da Siva (Move Mind) que faz parte da equipa FTW Esports.

Duas equipas de cinco elementos estiveram dois dias a participar no evento da Twitch em Portugal, no Castelo de Sesimbra.

O português, que tem o sonho de ser apresentador de televisão, recebeu um prémio europeu, recentemente, o About You Awards [que reune influenciadores de mais de 20 países] na categoria de criador de conteúdos ao vivo.

A portuguesa destacada pela Forbes

Ana Sena, também portuguesa, é responsável pelas parcerias e gestão de talentos da Twitch na Califórnia veio a Portugal para a organização do evento. Sena foi recentemente apontada com um dos 30 maiores talentos com menos de 30 anos na área da tecnologia pela revista Forbes explicou que o apoio do gigante Twitch ao português "O Diogo é um criador de topo em Portugal, tem diariamente entre 3500 a 5000 espetadores do seu canal, o que é muito bom, mesmo a nível internacional, números interessantes para a Twitch apostar neste Conquer The Castle".

A plataforma de streaming, fundada em 2011, é especializada em transmissão de conteúdos de criadores ao eventos ao vivo, sobretudo de jogos eletronicos.

Adquirida pela Amazon em 2014, tem uma média de 15 milhões de utilizadores diários e milhares de canais a transmitir jogos, ou campeonatos de jogos com utilizadores de todo o mundo. A plataforma tem apostado em conteúdos fora da área de jogos, como música e desporto.

O evento do português, que está a ser promovido nos EUA, Brasil e Portugal, irá ficar alojado no Twitch e poderá ser visto e revisto no futuro.

