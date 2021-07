Coral reforça direção para continuar a crescer e valorizar aposta na ficção

O antigo diretor de programas e diretor-geral de antena da TVI Bruno Santos é desde 1 de julho o novo diretor-geral da Coral Europa, enquanto o fundador José Silva Pedro sobe a Presidente.

Bruno Lima Santos, até aqui Diretor de Estratégia e Inovação da Coral Europa, é desde esta quinta-feira, 1 de julho, o novo Diretor-Geral da empresa, liderando a operação da produtora que mais horas produz na televisão portuguesa.

"Esta nomeação é, em primeiro lugar um reconhecimento do trabalho que tem vindo a ser feito e um sinal de confiança que agradeço. Mas é, sobretudo, um enorme desafio para mim e para todos, no sentido de continuarmos a fazer da Coral Europa uma casa de qualidade, criatividade e inovação", afirma Bruno Lima Santos, que entrou na empresa no início de 2020.

Com esta nomeação, José Silva Pedro, até aqui CEO da Coral Europa, produtora que ajudou a fundar em 2009, assume o cargo de Presidente, continuando a acompanhar todas as produções em curso. A reestruturação agora levada a cabo "permite reforçar o caminho de sucesso que tem vindo a ser trilhado pela Coral", defende Silva Pedro. "Na Coral Europa valorizamos o trabalho em equipa, porque a televisão não se faz de homens e mulher providenciais. Esta reestruturação, uma vez mais, valoriza os nossos ativos e aquele que é o nosso ADN, tão reconhecido no mercado", sublinha o Presidente da Coral.

A estrutura da produtora recebeu, entretanto, em junho, Raúl Ferreira, experiente profissional vindo do grupo Média Capital, onde exerceu as funções de controller na TVI e, mais recentemente, na Plural, a produtora de ficção do grupo. A chegada de Raúl Ferreira tem como objetivo reforçar a aposta da Coral na ficção nos seus estúdios de Vialonga. Os Recursos Humanos, o controlo orçamental de projetos de ficção e a coordenação da área administrativa dos Estúdios de Vialonga são as novas funções de Raúl Ferreira na Coral Europa.

