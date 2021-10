A maquilhagem é um dos lados B de Sara Sousa Pinto, a jornalista que depois de algum tempo como pivô de informação estreou o conceito de infotainment (informação e entretenimento) no programa Esta Manhã no canal de Queluz. A maquilhagem surgiu porque Sara muitas vezes dava uma ajuda na loja da mãe depois das aulas ou nas épocas festivas. Conta que sempre teve jeito para as artes e foi autodidata aprendendo a maquilhar, chegando a fazer vários trabalhos.