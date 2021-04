Conheça já os títulos deste sábado do DN

Entrevista a César das Neves faz manchete este sábado no DN: "Não há nada no discurso ou nas medidas que fale para os pobres", diz o economista e professor catedrático na Católica, que lançou o livro As 10 Questões da Pandemia: O Efeito Económico da Catástrofe Covid-19.

No combate à crise, critica soluções que não trazem crescimento e a falta de aposta nas empresas.

Destaque fotográfico vai para o caso de discriminação que ocorreu a propósito de uma famosa "marcelfie". Família apelidada de "bandidos" por André Ventura exige pedido de desculpas.

O "Brunch com..." desta semana é com Albano Homem de Melo, o empresário da rede H3. Uma vida a virar frangos: seja na publicidade ou a deixar-nos de água na boca.

Título para o 25 de Abril. Aventuras do cinema e da democracia. Até que ponto os portugueses conhecem a revolução de Abril de 1974 através do cinema... português?

Manuel João Vieira afrima: "A democracia revelou-se uma pessoa diferente do que imaginámos"

E no desporto: Estoril Open minimalista. Sem público, sem convites, prémios mais baixos

e uma piscina.

Outros temas em relevo:

- Marco Almeida. "Se tiver mau resultado não há liderança de Rio para discutir, apenas tem de se ir embora"

- Defesa. Bússola Estratégica da UE ganha forma em Queluz

- Governo. Corte de 500 milhões ao investimento público em 2020