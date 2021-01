Celebração dos 156 anos do DN. Obra de muitos

Foram já 156 vezes que o Diário de Notícias soprou velas, primeiro na Rua dos Calafates (depois rebatizada com o nome do jornal), de seguida no edifício-sede na Avenida da Liberdade, agora nas Torres de Lisboa.

Mas no último 29 de dezembro, a festa foi um pouco diferente, pois além do aniversário com a sua habitual edição especial, assinalou-se o regresso todos os dias às bancas. Terminava assim um período de dois anos em que, além da edição digital, o jornal tinha uma única edição semanal, premium, aos sábados. Houve reportagens feitas pelas televisões na redação, também balões azuis espalhados por Lisboa, até ardinas a distribuir o DN como acontecia no século XIX, quando o primeiro jornal moderno português foi fundado por Eduardo Coelho.

Para fazer deste aniversário uma data ainda mais especial, contámos com o apoio de vários parceiros, incluindo Chef Panda, MOP, Bus, Pavilhão do Conhecimento, Câmara Municipal de Lisboa, NOS, RTP e Freixenet. Com eles e com os nossos leitores, anunciantes e o resto da sociedade portuguesa, brindemos.



Chef Panda

O bolo do Diário do Notícias foi confecionado pela pastelaria Chef Panda. Nesta loja online encontram-se mais de 600 bolos de aniversário, além de espumantes e das clássicas miniaturas que normalmente completam uma festa de aniversário. Não tem de sair de casa e a entrega é grátis, seja no escritório, em casa ou no restaurante.

https://www.chefpanda.pt/categoria/bolos-de-aniversario/

https://www.chefpanda.pt/categoria/pastelaria/

MOP

A relação entre a MOP, líder da revolução da comunicação de exterior/Out-of-Home em Portugal, e o Diário de Notícias já é longa e reforça-se novamente com este recomeço do jornal nas bancas todos os dias. Apesar de a MOP incentivar a transformação digital, continua a acreditar no valor do papel como chave de sucesso na comunicação das marcas. A MOP contribuiu para o relançamento do Diário de Notícias com a disponibilização de uma rede de retaguardas de autocarros, que estará na rua a partir de 12 de janeiro.

https://www.mop.pt/

BUS

A ativação de rua de aniversário do Diário de Notícias ficou sob a responsabilidade da BUS Agency (https://www.busride.agency/), agência que tem acompanhado várias marcas de referência em Portugal. A equipa começou bem cedo a garantir a colocação dos balões de aniversário pela cidade de Lisboa. De seguida, a brigada de ardinas ofereceu o jornal, gratuitamente, a todas as pessoas, gritando bem alto os pregões do novo Diário de Notícias. A BUS é uma agência de comunicação integrada com 15 anos de experiência em Portugal e numa série de outros mercados internacionais, que termina assim o ano de 2020 como parte integrante de uma iniciativa histórica. Conheça aqui outras iniciativas da agência:

Pavilhão do Conhecimento

O Pavilhão do Conhecimento - Centro Ciência Viva, o maior centro de ciência e tecnologia do país, cedeu gentilmente o seu espaço para a realização das filmagens do spot de televisão de promoção do Diário de Notícias. O Pavilhão do Conhecimento oferece grandes exposições temáticas e centenas de módulos interativos que estimulam a exploração do mundo físico e a experimentação. Ciência e conhecimento para todas as idades num espaço com 4 mil metros quadrados onde a interatividade é a palavra de ordem!

https://www.pavconhecimento.pt/

Câmara Municipal de Lisboa

Agradecer também à Câmara Municipal de Lisboa que cedeu uma rede de mupis e de grimshaws para promoção da campanha de relançamento do Diário de Notícias e ainda a licença de ocupação de espaço público para ser possível decorar a cidade de Lisboa com balões de aniversário e ter brigadas de ardinas na rua a oferecer o jornal, gratuitamente.

https://www.lisboa.pt/

NOS

O nosso agradecimento também à NOS Cinemas pela realização da sessão especial do filme Ordem Moral, uma história verídica de há cem anos, com Maria de Medeiros a interpretar o papel de Maria Adelaide, proprietária e filha do fundador do Diário de Notícias.

https://cinemas.nos.pt/

RTP

O Diário de Notícias pôde contar ainda com o apoio da RTP, uma parceria que soma mais de 60 anos, firmada na emblemática iniciativa conjunta Natal dos Hospitais. Durante a primeira quinzena de janeiro o jornal terá campanha de publicidade ativa nos canais RTP 1 e RTP 3.

https://www.rtp.pt/

Freixenet

Uma palavra ainda para a Freixenet, uma parceria renovada, que permitiu que os leitores do Diário de Notícias pudessem brindar com o jornal no dia de aniversário. No dia 29 de dezembro, na compra do jornal, bastava pedir no quiosque e era oferecida uma garrafa de espumante para celebrar este momento, que se pretende que simbolize uma viragem positiva também nas vidas dos portugueses, com a mudança para um novo ano.

https://www.freixenet.es/es