Assine o DN por um ano. Os primeiros seis meses ficam por nossa conta

Num momento em que o país volta a estar confinado, o Global Media Group acaba de lançar uma campanha para o Diário de Notícias, Jornal de Notícias, e jornal O Jogo. Assine por um ano e os primeiros seis meses serão gratuitos.

Assine aqui.



A campanha (29.90 euros em vez de 59.90 no caso do DN) oferece aos leitores a possibilidade de aceder a conteúdos exclusivos e ainda ao epaper (versão digital da edição impressa) do Diário de Noticias.



Fique com a melhor informação e com acesso a um conjunto de vantagens únicas. O desconto é imediato.