A segunda parte da grande entrevista a Costa e os restantes títulos

"Um cata-vento, ao menos, tem pontos cardeais, o dr. Rui Rio não tem". É esta a manchete do DN deste domingo, que traz a segunda parte da grande entrevista ao primeiro-ministro.

Costa critica a contaminação do PSD pelas ideias do Chega. comenta o estado da Justiça e a Operação Marquês e fala do seu futuro político. Esta entrevista é publicada na revista Notícias Magazine que, como sempre, vem grátis com o seu DN.

Destaque fotográfico desta primeira página vai para o trabalho sobre as discotecas e a pandemia. Mais de um ano de dança proibida. Algum dia voltará a noite?

A ler ainda a sondagem: Braço de ferro constitucional sem efeito na popularidade de Marcelo e Costa

E tema incontornável, o 1.º de Maio no mundo. Da violência das ruas de Paris aos desfiles em Lisboa

Outros títúlos:

- Controlo de fronteiras com a Índia é urgente, alerta João Paulo Gomes, do Instituto

Ricardo Jorge

- Subsídio de risco da pandemia chega a 23 mil pessoas. Governo reconhece atrasos

- Passaporte covid por app fica operacional em junho

- Vida de treinador. Sete campeões em Portugal estão sem clube