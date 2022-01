A primera página do DN do primeiro dia de 2022

A campanha para as eleições legislativas faz manchete do DN neste primeiro dia de 2022. Gastos disparam nos pequenos partidos. Chega passa de 25 mil para meio milhão de euros, é o título.

As previsões de despesa apresentadas pelos partidos parlamentares apontam para uma campanha mais barata em cerca de um milhão de euros. Nos grandes partidos poupa-se, mas nos pequenos pelo contrário.

Mas o grande destaque de capa vai para o inquérito, no âmbito do 157.º aniversário do jornal: O que o DN representa para si?

Testemunhos Liberdade, democracia, referência, persistência, credibilidade e crescimento. Estas foram algumas das respostas de dez personalidades convidadas a responder à pergunta, a propósito do aniversário do jornal. São elas: Carlos Moedas, Duarte da Costa, Assunção Cristas, Filipe Froes, Marco Galinha, Henrique Gouveia e Melo, Daniel Traça, Miguel Frasquilho, Joana Amaral Dias e Francisco George.

E ainda: Mudanças. Salários e pensões sobem, mas serviços e bens ficam mais caros

Relevo ainda para

- Carlos do Carmo. Um ano depois da morte: "As histórias de faca e alguidar do fado fascinavam-me"

- Bebé do Ano Novo. O oráculo do século XX que nasceu das mãos de um ilustrador

- Brunch com... Paulo Barradas, fundador e CEO da Bluepharma. O "empreendedor obstinado" que fez da farmácia uma multinacional

Outros títulos

Aconteceu há 100 anos. O diretor do DN, Augusto de Castro, recebido pelo Papa

França. Macron assume presidência europeia em plena campanha eleitoral

Caminhos em 2022. Investimento, consumo e boas contas são receitas de banqueiros para o "ano do capital humano"