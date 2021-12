A primeira página dos 157 anos do DN

A edição especial 157.º aniversário do DN, que esta quarta-feira encontra nas bancas, tem como tema Renovar, Recuperar e Reinventar. Perspetivas para 2022.

O principal título de primeira página vai para o texto de José Manuel Durão Barroso: "A vacina que faz falta".

Balanço do ano que agora termina e antevisão do próximo na saúde pública e na geopolítica da Europa e do mundo. Presidente da Gavi, Aliança Global para as Vacinas, antigo primeiro-ministro e ex-presidente da Comissão Europeia, apela à cooperação global e pede uma inoculação "adequada" para o "vírus do nacionalismo".

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Na imagem, cartoon do que aí vem, pelo premiado André Carrilho -- para ver em pormenor no interior.

E ainda: Da política à economia, outlook exclusivo The Economist "O mundo em números"

Outros títulos

Eleições. Fantasma da instabilidade ressuscita cenário do regresso do "centrão" ao poder

Governabilidade. "Presidente estará mais no centro da vida política"

Fundos europeus. PRR -- sprint de governo e empresas antes que acabem apoios do BCE

Ao comprar na banca esta edição de aniversário recebe em oferta

Garrafa de espumante Freixenet

Destacável DN de há 100 anos