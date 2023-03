A primeira página do DN deste sábado

"É uma ideia louca". Albuquerque recusa-se a aplicar pacote Mais Habitação na Madeira. É esta a manchete do DN deste sábado.

Ao DN, o presidente da Região Autónoma arrasa um plano que "parece venezuelano" e rejeita medidas como o fim dos vistos gold, restrições ao AL e arrendamento forçado. E exige uma "solução específica, dimensionada e adequada à realidade regional".

Na foto principal, entrevista à antiga ministra da Saúde Ana Jorge: "É difícil mexer em Santa Maria e Estefânia, mas as urgências deviam reorganizar-se para dar apoio à periferia".

E ainda se destaca:

- Brunch com Carmen Amado Mendes, presidente do Centro Científico e Cultural de Macau: "A cultura chinesa fascinou-me desde a primeira viagem, apesar do choque cultural

- Beatriz Batarda e Marco Martins. Dois criadores em entrega artística

Outros títulos

Propaganda religiosa. Hospitais de Lisboa mandam retirar "panfletos" do Papa e do cardeal patriarca

OCDE. BCE deve subir juros e manter taxas em nível elevado até ao final de 2024

Izabela Albrycht: "Ainda nos surpreende dimensão das ameaças, como o TikTok", diz especialista em cibersegurança

Futebol europeu. Benfica e Sporting enfrentam históricos que já estiveram melhor