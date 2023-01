A primeira página do DN deste sábado

Atrasos e voos cancelados. Companhias aéreas em Portugal devem 260 milhões a passageiros. É esta a manchete do DN deste sábado.

TAP e easyJet lideram as queixas dos clientes, com maior número de viagens a sofrer irregularidades no último ano. Há 650 mil pessoas com direito a compensação, mais de quatro vezes as que foram lesadas em 2021. Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, é dos piores do mundo, segundo ranking da AirHelp.

Destaque fotográfico vai para a entrevista à presidente da região de Madrid, Isabel Díaz Ayuso: "Esta etapa de Sánchez foi do pior que aconteceu em Espanha em muitos anos".

Ainda se sublinha a entrevista a entrevista a Poiares Maduro que, sobre o caso CML, diz: "Se o MP acusar uma escolha tão pessoal de Medina, o seu juízo político é posto em causa e terá de sair".

Na Educação: Quase 33 mil professores são precários.

E ainda: Crime nas redes sociais. Raparigas entre 12 e 16 anos em escalada de violência.

Brunch com... João Fernandes. Presidente do Turismo do Algarve. Um engenheiro do Ambiente que quis mudar o mundo e "quando for grande" quer ser turista.

Taça da Liga. O clássico que vale o primeiro título da época