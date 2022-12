A primeira página do DN deste sábado

"Em 10 anos seria possível dobrar o rendimento do país". A frase de António Horta Osório, no arranque das comemorações do 158.º aniversário do jornal, faz manchete do DN deste sábado.

O banqueiro defendeu na sua intervenção que Portugal tem condições para fazer crescer a economia nacional. Deve, porém, reforçar apoio às empresas e à inovação para acelerar o ritmo de crescimento.

Neste dia inaugurou-se ainda a exposição DN Tesouro Nacional, no Museu de Marinha, em Lisboa, que estará patente até ao dia 28 de fevereiro.

Sublinha-se ainda, no Especial Dinheiro Vivo: Alexandre Meireles, Ana Figueiredo, Mark Bourke e Teresa Abecasis apontam desafios de 2023.

Outros títulos

Defesa. Cravinho levou 6 meses a enviar auditoria à PGR

Cheias em Lisboa. Guerra dos telefonemas acaba com Costa a pedir desculpa a Moedas

Eutanásia. Constitucionalistas admitem que lei encalhe no TC

Dia do Migrante. Um terço dos bebés nascidos na MAC têm mãe estrangeira

Seleção Nacional. AS Roma dificulta vinda de Mourinho, agora é quase impossível