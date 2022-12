A primeira página do DN deste sábado

ANA perde 20 milhões com aeroporto esgotado. É esta a manchete do DN deste sábado.

A capacidade do aeroporto de Lisboa atingiu o limite e a falta de slots para o próximo verão obriga a gestora aeroportuária a recusar 730 mil lugares em época alta. O CEO, Thierry Ligonnière, apela a que as companhias usem aviões maiores para trazer passageiros para a capital. Obras na Portela só arrancam no final de 2023.

Destaque ainda para a entrevista DV-TSF ao dono da Grow Capital, Miguel Almeida Henriques: "É preciso vias verdes no licenciamento da energia solar".

No Especial Mundial 2022, em dia de jogo de Portugal:

- Já não haverá final falada em português.. Lágrimas de Neymar no adeus do Brasil com a croácia

- Santos pede paz para Ronaldo. Jogo com marrocos será o mais vigiado de todos os mundiais

- Argentina de Messi sofre, mas segue em frente nos penáltis

Outros títulos

Eutanásia. Morte assistida volta para as mãos de Marcelo

Lawrence da Arábia. Há 60 anos o deserto enfeitiçou o cinema

Brunch com... Pedro Magalhães. Um gestor que correu 80 países com as empresas portuguesas na bagagem

Sondagem. Maioria aceita acesso a dados de telefonemas e confinamento sem estado de emergência na Constituição

Na ponta do bisturi. Eduardo Barroso: O abandono médico do SNS. Querem as razões? Vamos a elas!

Brasil. Lula já põe peças no puzzle governamental