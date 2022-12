A primeira página do DN deste sábado

Justiça. Lei da política criminal caducada. É esta a manchete do Diário de Notícias deste sábado.

Tráfico de seres humanos, de droga e crimes de ódio estão na agenda dos partidos, mas o governo ainda não apresentou proposta de diploma.

O destaque fotográfico vai para um clássico restaurante lisboeta, com 40 anos de história. Café de São Bento cresce e vai expandir-se.

E no Mundial 2022: Portugal em 1.º lugar, apesar do desaire frente à Coreia do sul. Segue-se a Suíça.

Outros títulos

Infraestruturas críticas. Operadores obrigados a retirar antenas que ponham em risco as comunicações

Dentistas. "Saúde oral portuguesa está mais próxima da romena e da búlgara do que da espanhola"

Contas de 2023. Executivo usa mais poupança para financiar o défice e ir menos aos mercados

Arthur Larrue. "Lisboa é hoje privilegiada porque durante muitos anos foi esquecida", diz escritor

Também para ler nesta edição

Brunch com... Anna Lenz CEO da Nestlé Portugal. Uma matemática suíça que fala seis línguas e escolheu Portugal para sua casa

Do aeroporto ao trail. A corrida devolveu a vida a Sónia Tubal

Opinião de Anselmo Borges: "Para quando o fim da discriminação das mulheres na Igreja?"