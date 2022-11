A primeira página do DN deste sábado

"Preços das casas a bater recordes como nos países mais ricos da UE". Esta é a manchete do DN deste sábado. Bruxelas está preocupada com o encarecimento da habitação em Portugal. Custo 23% acima do que deveria estar penaliza famílias, alerta Comissão Europeia.

Em destaque fotográfico nesta primeira página está Manuel Alegre, numa conversa sobre Cão como nós, livro publicado em 2002 e que vai na 30ª edição. "Se publicasse as memórias, certamente lá apareceria o Kurika como companheiro":

Outros temas:

- Jorge Bravo, economista da Sedes. "Cortar as pensões de forma permanente não é constitucional".

- Preparar o inverno. Especialistas querem reforçar fiscalização da qualidade do ar.

- Recorde no Superior. Há 70 mil jovens estrangeiros a estudar em Portugal.

- OE2023 aprovado. PSD 'entalado' na polarização entre socialistas e o Chega.

- "A guerra que ninguém quer". Taiwan espera pelo melhor, mas prepara-se para o pior.

- Brunch com... Mihoko Oka: "Cresci como cristã a ouvir que os portugueses foram os primeiros europeus no Japão".

- Especial Mundial. Loucura por Ronaldo traz preocupações de segurança.

Como em todos os sábados, com o DN terá também, grátis, o suplemento de economia Dinheiro Vivo.