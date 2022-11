A primeira página do DN deste sábado

Bruxelas: Portugal pode ter falhas no abastecimento de comida devido à seca e é dos piores em pobreza energética. É esta a manchete do DN deste sábado.

O país ainda não entra em recessão no ano que vem, mas leva com o maior arrefecimento no crescimento. O ritmo da economia é o que mais irá cair na União Europeia entre 2022 e o previsto em 2023.

Destaque ainda para mais dois temas de economia, neste dia em que o DN traz o suplemento Dinheiro Vivo:

- Lucros dos bancos quase duplicam para 2 mil milhões

- Money Conference. Banqueiros dão impulso à economia

A foto de "capa" vai para: Reportagem na terra onde cresceu o novo líder do PCP, o Faralhão.

E sublinha-se ainda as críticas dos especialistas ouvidos pelo DN ao encontro ocorrido esta sexta para debater a situação da covid no país: Reunião do Infarmed devia ter dado "recomendações fortes" de proteção individual.

Outros títulos

Açores. Avião da Frontex tem equipamento de "espionagem". GNR em silêncio

Guerra. Sem água nem luz, mas livre. Kherson sob a bandeira ucraniana

Francisco Coy. "A crítica por parte das sociedades ao Estado na pandemia foi uma o portunidade para a esquerda sul-americana"

E ainda...

Brunch com... Joana Ferraz da Costa, empresária. Uma economista que se encantou pelo negócio da canábis

The Crown. A temporada da década horribilis

Exposições. As histórias para não dormir de Paula Rego

Sondagem. Adeptos exigem meias-finais a Fernando Santos