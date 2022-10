A primeira página do DN deste sábado

"Bosch acelera negócio em Portugal e recruta 400 pessoas". Esta é a manchete do Diário de Notícias deste sábado. Companhia alemã cria nova unidade em Ovar, para reforçar área das bicicletas elétricas. A ideia é tornar a cidade mais competitiva, ao mesmo tempo que o negócio ganha dimensão em Braga. Só com as e-bikes, as duas regiões vão gerar 70 milhões já em 2023.

Em destaque fotográfico nesta primeira página está Rafa, o autor do golo que deu a vitória ao Benfica no Dragão e reforçou a liderança encarnada no campeonato.

Também em foco nesta primeira página, declarações de Lula da Silva, candidato que lidera as sondagens para a segunda volta das Presidenciais no Brasil, ao DN: "No meu governo, os brasileiros não estavam saindo do Brasil, mas voltando".

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Outros temas:

- Incompatibilidades. Partidos recusam alterações "à pressa" e não poupam Marcelo.

- Isabel Galriça Neto. "Os cuidados paliativos não encurtam a vida, pelo contrário, dão-lhe mais qualidade".

- Reino Unido. Conservadores entre o sonho e o pesadelo de ter Boris de volta.

- José Rodrigues dos Santos. "A guerra na Ucrânia constitui uma derrota estratégica para o regime chinês - e em Pequim sabem-no".

- Brunch com... Maria e Ricardo, criadores do Quake. Um museu que nasceu do terramoto de um reencontro que deu em casamento.

- Paridade. SAD do futebol vão ser obrigadas a ter mulheres nas administrações.

Como acontece todos os sábados, grátis com o seu DN tem ainda o suplemento de economia Dinheiro Vivo.