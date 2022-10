A primeira página do DN deste sábado

Ciberataques. "Alguém devia ser responsabilizado, mas é só assobiar para o lado". Esta é a manchete do Diário de Notícias deste sábado. Vice-almirante Torres Sobral antevê tempos difíceis para as Forças Armadas, onde "o pessoal e o material estão em declínio". Serviu o Estado português durante seis décadas e diz-se desiludido com os políticos. Votará em Gouveia e Melo caso ele se candidate à Presidência da República.

Em destaque fotográfico nesta primeira página, um "Nobel da paz em tempo de guerra para ativistas da Bielorrússia, Rússia e Ucrânia".

Também em foco, no suplemento Dinheiro Vivo, tudo sobre o Orçamento de Estado para 2023:

- "Um superavit agora seria o melhor que nos podia acontecer", afirma o fiscalista Carlos Lobo

- Economia sofre travagem histórica em 2023, mas Medina quer repetir vigor da consolidação.

- No salário mínimo, Estado já só dá mais 1,58 euros do que o privado.

Outros temas:

- Parlamento. PSD é o único partido que recusa votar contra o Chega na "moção de censura" a Santos Silva.

- Saúde em casa. Fundos da bazuca alargam rede de paliativos comunitários, mas equipas não chegam para o que é preciso.

- Desporto. "O Abel é a ficha nº1. Só não vai ser selecionador do Brasil se não quiser":

- Eleições no Brasil. Quem é Nikolas Ferreira, o deputado mais votado do Brasil aos 26 anos?

- Brunch com... Enrique Hidalgo, diretor-geral do El Corte Inglés. "O meu pai costumava dizer que eu nunca veria o Real Madrid ganhar uma Taça dos Campeões. Tive de esperar mais de 30 anos".