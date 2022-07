A primeira página do DN deste sábado

A polémica do novo aeroporto faz manchete do Diário de Notícias deste sábado. Turismo envergonhado com o governo pede veredicto urgente.

O "enorme desapontamento e incredulidade" de Cristina Siza Vieira às críticas de Jorge Rebelo de Almeida e à "cena melodramática que nos envergonhou a todos", setor pede responsabilidade e uma decisão rápida. E vê vantagens em solução que mantenha a Portela.

A imagem desta primeira página vai para a Conferência dos Oceanos. Declaração de Lisboa assinada. Agora é "preciso ação".

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Outros títulos

30 anos em Portugal. McDonald's aponta a 500 milhões de faturação

Radiografia do PSD. Partido em mudança no 40.º Congresso

Guerra na Ucrânia. Mais 21 civis mortos em novo ataque, negado por Moscovo

Alexandre Fonseca, co-CEO do Grupo Altice. O maior feito militar? "A luta pela liberdade e igualdade de oportunidades"

E ainda...

Brunch com... Vasco Becker-Weinberg: "O futuro de Portugal estar no mar não pode ser um chavão"

K-pop. Do Algarve a Lisboa, jovens unidos pelo sonho da música coreana

Nova Iorque. O clube dos primeiros a irem ao Everest, aos polos, ao fundo do mar e à Lua