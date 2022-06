A primeira página do DN deste sábado

Após Seis meses de paragem, SEF volta a receber pedidos de vistos gold. Investimento Plataforma foi reaberta sem aviso na mesma semana em que o Parlamento chumbou projetos do PCP e do BE para acabar com as autorizações de residência. Investidores estiveram meio ano "a aguardar regulamentação" para acomodar mudanças na lei. Agora governo diz que afinal não é preciso regulamentar e processos avançam.

1300 euros para viajar. Férias estão mais caras, mas poupança da pandemia ajuda turistas portugueses.

Roberta Medina: Está a começar "um Rock in Rio especial".

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Educação. Ano zero da recuperação de aprendizagens.

Outros títulos:

- Brunch com... Joaquim Caetano. Visita guiada à vida do diretor do Museu Nacional de Arte Antiga.

- Carlos Quiroga. Defensor do galeguismo histórico diz que "há um vírus a matar o galego".

- Mohammad Jebara, autor de O Profeta "Maomé era poderoso na sua simplicidade".

-Mercado: PSG paga cláusula de 40 milhões e Vitinha deixa FC Porto