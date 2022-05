A primeira página do DN deste sábado

"Terramoto na investigação policial. Milhares de processos podem cair e arguidos ser ilibados". Esta é a manchete do Diário de Notícias deste sábado. Um acórdão do Tribunal Constitucional proibiu operadoras de guardarem metadados das comunicações telefónicas e de internet que as polícias podiam usar na investigação de crimes graves.

Em destaque fotográfico nesta primeira página estão Fareed Zakaria e Edgar Morin, a propósito da guerra na Ucrânia. O jornalista da CNN dá uma entrevista ao DN na qual afirma que "a verdadeira pressão sobre a Rússia tem de ser militar". E o filósofo francês escreve um artigo de opinião sobre "a escalada de colapso".

Outros temas:

- Política. Montenegro e Moreira da Silva varrem PSD e somam apoios.

- Tráfico de droga. Europa mais ativa na produção e comércio de cocaína.

- Dívida pública. Analistas dão benefício da dúvida a Portugal, mas futuro está nas mãos do BCE.

- A-to-Be. Tecnológica da Brisa vai servir maior centro de logística da América do Norte.

- Pedro Chagas Freitas. "Escrever não é uma coisa de um grupo de iluminados. Qualquer um o pode fazer".

- Brunch com... Maria Morgado Pedroso: "Uma empreendedora que cresceu pelo mundo e quis democratizar a arquitetura em Portugal"

- Agenda. 7 dias, 7 propostas: As escolhas de Francisca Van Zeller.

Como é habitual aos sábados, esta edição do DN inclui o suplemento de economia Dinheiro Vivo.