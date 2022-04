A primeira página do DN deste sábado

Multa de 2250 euros para diretor-geral suspeito de derrapagem de dois milhões. É esta a manchete do DN deste sábado.

Em causa está o processo em que o Ministério Público propõe que o antigo líder de Recursos de Defesa Nacional, acusado de ter cometido seis infrações na empreitada do antigo Hospital Militar de Belém, seja condenado a pagar coima. Custo da obra disparou de 750 mil euros para 3,2 milhões.

No destaque fotográfico, Catarina Costa, a estudante de Medicina que é vice-campeã da Europa de judo. Na imagem, celebra após derrotar a israelita Shira Rishony, em Sófia, nos Europeus de Judo. Foi a primeira grande medalha na carreira da atleta da Académica.

Outros títulos

Orçamento do Estado 2022. Salto da inflação em Portugal já é dos maiores da zona euro

Assédio. Professor alvo de ação disciplinar pede processo contra diretora da Faculdade de Direito de Lisboa

Ucrânia. "Será que sou parecido a um neonazi?", perguntam membros do Batalhão Azov. A reportagem do enviado especial

Hepatite fulminante. "O que é novo é não se saber a causa e o aumento dos casos", alerta líder de Pediatria do Hospital de São João

E ainda

Brunch com... Fernando Jorge Cardoso: "O carisma do Samora era mais natural, selvagem e muito mais forte do que o do Fidel"

Teatro. A Comuna assinala 50 anos com a peça Fausto. "O essencial" do que está a acontecer

Agenda. 7 dias 7 propostas. As escolhas do chef João Oliveira