A primeira página do DN deste sábado

"Medina prevê gastar mais 300 milhões com bancos." Esta é a manchete do Diário de Notícias deste sábado. Finanças vão pedir ao Parlamento que aprove uma dotação de despesa no valor de 295 milhões de euros por causa de sete sociedades financeiras: quatro ligadas ao Banif, três ao BPN. É mais do que o montante para aliviar IRS das famílias.

Em destaque fotográfico nesta primeira página, está o "Adeus à eterna Eunice Muñoz", a grande referência do teatro português que morreu nesta sexta-feira.

Também em foco nesta edição continua a guerra na Ucrânia, com a Rússia a ameaçar novos ataques a Kiev depois da perda do navio Moskva, afundado por mísseis ucranianos.

Outros temas:

- Páscoa. "Ainda não regressámos aos números de antes da pandemia, não há igreja que o consiga".

- Açores. Bolieiro remodela governo açoriano. Era uma das exigências do Chega.

- I Liga. O título e a Champions na prova dos nove para Benfica e Sporting.

- Brunch com... Bernardo Cabral. Um enólogo que faz vinhos na garganta do vulcão.