A primeira página do DN deste sábado

"Cortar no IVA é o mais eficaz contra impacto da subida de combustíveis." É esta a manchete do DN deste sábado. Siza Vieira, ministro da Economia, em entrevista ao Dinheiro Vivo/TSF, afasta rumores de especulação nos preços e não prevê falhas no abastecimento de alimentos, pelo menos até ao verão.

Em grande destaque na primeira página do DN deste sábado as atuações de Auriol Dongmo e de Pedro Pichardo nos Mundiais de Belgrado. "Medalhas de ouro e de prata para Portugal nos Mundiais de Atletismo em Pista Coberta."

Para ler na edição do DN uma entrevista à embaixadora da Ucrânia Inna Ohnivets. "É impossível dar de presente à Rússia a Crimeia ou o Donbass."

Outros títulos da Guerra da Ucrânia:

"Russos festejam anexação da Crimeia enquanto já se combate no centro de Mariupol".

"Diário de Guerra do enviado Pedro Cruz: Uma fotografia para acordar o Mundo".

Neste sábado pode ainda ler uma entrevista a Branko: "Foi muito interessante produzir um disco sem estar preocupado em ter canções para a rádio".

O brunch com desta semana é com "João Moura Jr., o cavaleiro que sonha tourear na Plaza México e voltar a sair pela porta grande de Las Ventas".

Outros títulos:

"Alexandre Fonseca. As metas do português nomeado co-CEO que vai coordenar toda a operação do grupo Altice Europe."

"SIRESP. Ministra afasta consultor do MAI e pede investigação ao MP."

"Agenda. As escolhas de Maria Amélia Cupertino de Miranda."