A primeira página do DN deste sábado

Faculdade de Ciências. João planeou o massacre para durar cinco minutos. É esta a manchete do DN deste sábado.

Um utilizador da darkweb alertou o FBI e, no mesmo dia, a PJ foi avisada. O plano do atentado do estudante de 18 anos, diagnosticado com síndrome de Asperger, estava detalhado ao minuto no seu diário. Indiciado por crime, ficou em prisão preventiva. Secretário-geral do Sistema de Segurança Interna, Vizeu Pinheiro, vai avançar com planos de treino e simulacros para testar a resposta das polícias a atentados terroristas.

Na foto, o FC Porto 2 - Sporting 2. Clássico marcado por agressões. Empate deixa campeonato na mesma.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Destaque ainda para, no suplemento Dinheiro Vivo

- Da semana de quatro dias ao híbrido. O pouco maravilhoso mundo do trabalho

- Desemprego jovem a subir. Os mais novos da anterior crise já são vítimas

Outros títulos

Política. Eixo da relação EUA-Portugal passou por Glória do Ribatejo

Legislativas. Tribunal Constitucional decide voto emigrante

Internacional. Mar Negro, ponto de tensão entre Rússia e Ucrânia

Ciência. Investigadores lusitanos tentam prolongar a vida útil dos morangos

Festival. As primeiras surpresas nacionais na Berlinale

E ainda...

Chakall. As sugestões para a semana do argentino mais português

Brunch com... André Carrilho. O ilustrador luso que traz Macau no sangue e é multipremiado

Cabaret. 50 anos do filme que consagrou Liza Minnelli

História dos média na Europa. Livro para refletir sobre o futuro do jornalismo