A primeira página do DN deste sábado

"Portugal teve menos mortes neste mês do que em Janeiro de 2017, 2018 e 2019". Esta é a manchete do Diário de Notícias deste sábado. De dia 1 até dia 27 morreram no país 10072 pessoas, menos 1233 do que no mesmo período dos anos pré-covid, mostrando que a grande transmissibilidade atual do vírus não está a ter impacto na mortalidade.

Num dia de reflexão em que, por imperativos legais, não pode haver informação sobre a campanha para as legislativas, o destaque fotográfico nesta primeira página vai para uma iniciativa da Cinemateca de Lisboa, que celebra em fevereiro o centenário do nascimento de três lendas do cinema clássico americano. "A Beleza há 100 anos".

Ainda em foco estão a execução orçamental - "Governo cobrou mais 1,8 mil milhões de euros em impostos e multas do que tinha orçamentado" - e a falta de mão de obra que é "a outra face da crise no turismo", duas notícias que podem ser lidas no suplemento Dinheiro Vivo.

Outros temas:

- Burkina Faso. Primeiro golpe militar do ano em África, o terceiro na vizinhança em menos de dois anos.

- Helena Freitas. "Queremos reforçar o papel de Serralves enquanto palco nacional".

- Brunch com.... Laurent Goater. "Franceses têm de parar de tentar dar lições aos outros para o mundo voltar a admirar a França".

- Dérbi. Veríssimo à procura do primeiro troféu com Amorim à espera da da nona Taça da Liga.