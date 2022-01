A primeira página do DN deste sábado

Adjudicação de contratos e obras públicas atinge peso recorde na economia. É esta a manchete do DN deste sábado.

Valor assinado entre entidades do Estado e empresas privadas ascendeu a 12 mil milhões de euros durante o ano passado. Peso na economia equivale a 5,7% do PIB e os dois últimos anos desta legislatura foram dos melhores de sempre, indicam dados oficiais do próprio governo.

A ilustração de capa vai para o trabalho de fundo sobre os representantes parlamentares. Perfil de deputado: Homem, de meia-idade, advogado ou professor.

Sobre as legislativas: Campanha vai a meio e PSD aproxima-se do PS. Rio tenta acelerar contra Costa.

Shakespeare. O cinema gosta do seu teatro

Brunch com... Bruno Rente. Um aficionado dos cavalos que quer nova medalha olímpica cem anos depois da primeira

Reinventar Portugal. Alexandre Meireles. "Menos burocracia nas candidaturas aos fundos", pede presidente da ANJE

Covid-19. Portugal vive "onda sobre onda" e pico é imprevisível

Geopolítica. Sorrisos amarelos e uma exigência "inaceitável " no diálogo russo-americano

Futebol. Benfica regressa às vitórias e vence em Arouca (0-2)