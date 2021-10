A primeira página do DN deste sábado

A manchete do DN deste sábado refere que a PJ tem 30 grupos identificados na zona de Lisboa na sequência do homicídio de Rafael Vaz, esta semana no Metro das Laranjeiras, que foi o fim de uma escalada de violência que teve como campo de batalha inicial as redes sociais. Possivelmente por vingança. Não foi o primeiro caso a acabar com um miúdo a matar outro ou a ser precipitado por rivalidades entre bandos de jovens. "Às vezes nunca viram as caras uns dos outros", lamenta líder de associação na Cova da Moura.

Destaque ainda para o Orçamento do Estado em risco.

Crise soma e segue. Governo e Bloco cada vez mais distantes e Marcelo dramatiza.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Rio avança. "PSD está mais perto de ganhar ao PS e não quero a oportunidade destruída."

Patrões dão murro na mesa da Concertação Social.

Outros títulos

Saúde. Plano de ação da DGS para o inverno tem três cenários e quer evitar doença grave.

Alexandre Fonseca no Portugal Mobi Summit. "Exigimos respeito por quem investe todos os anos 80 milhões em inovação."

Fórum EurAfrican. João Lourenço: Portugal e Angola estão condenados a viver abraçados eternamente."

Futebol. Belenenses SAD põe direitos de formação em causa. Juiz decide futuro.

Anthony Bourdain. Chef aventureiro, escritor de humor ácido, 007 versão punk? A lenda desvendada.

Brunch com... Soraia Costa, cavaleira tauromáquica: uma mulher do norte que dá tudo pela sua arte.