A primeira página do DN deste sábado

O Orçamento do Estado de 2022 ocupa metade da primeira página do DN deste sábado. BPN e Banif custam mais do que alívio de IRS e subida extra de pensões é o título principal.

Desta vez, não há verbas previstas para o Novo Banco, mas os restos do antigo BPN estão acautelados na despesa com 117 milhões de euros. E o antigo Banif também está nas contas do Estado, com 178 milhões orçamentados em 2022. As duas despesas juntas valem 295 milhões de euros.

Mas há mais para ler:

- Análise. Luís Marques, líder da área de fiscalidade da consultora EY, admite que o governo dá pouco... "mas é o possível"

- Lei laboral. Um OE em trabalhos, entre o que o executivo está disposto a oferecer e o que exigem esquerda e sindicatos

- Medidas. Restauração e hotelaria preocupadas com proposta que falha o essencial

para recuperar a economia

Destaque ainda para a apresentação de Paulo Rangel na corrida à liderança do PSD: Candidatura para "vencer Costa nas legislativas" e "unir o PSD".

Outros títulos:

- Saúde. Ministra chama médicos para começar a negociar. Mas outras classes ainda sem resposta

- Alimentação. Combate à obesidade infantil deveria começar antes mesmo da gravidez

- Brunch com... Luiz Cangueiro, empresário e dono do Museu da Música Mecânica

- Filme Dune. A aventura continua

E ainda o direito de resposta de Raquel Varela. Ataques maliciosos ao pensamento crítico são o "novo normal"?