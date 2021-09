A primeira página do DN deste sábado

A morte de Jorge Sampaio marca definitivamente a edição do Diário de Notícias deste sábado, que lhe dedica um especial de 24 páginas para guardar com a vida e a obra do antigo Presidente da República.

Jorge Sampaio. Do estudante revolucionário ao estadista emocional (1939-2021)

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Mas há mais para ler neste jornal:

- 11 de Setembro. Como os EUA e jihadistas mudaram em duas décadas

- Segurança. "Estamos a lidar com uma barbárie nunca vista", diz João Ventura, da PJ

- Maria Manuela Faria: "ADSE foi confrontada com fim de partos no Algarve." Agora vai rever todos os preços

- Sporting-FC Porto. Treinadores estão prontos para o clássico, que "devia ter sido adiado"

Nas bancas este sábado de manhã ou no epaper.