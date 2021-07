A primeira página do DN deste sábado

Recolher à noite é obrigatório e incumprimento pode dar prisão. É esta a manchete do DN deste sábado.

Governo esclarece que o impedimento de circulação na via pública nos concelhos de risco elevado e muito elevado é uma imposição.

Violar esta regra constitui desobediência agravada, com pena máxima de quase ano e meio de cadeia ou multa de 160 dias.

Destaque fotográfico vai para mais um episódio da rubrica Um Outro País: Os herdeiros do Moinho.

Anabela e Rui trocaram Lisboa por um novo projeto de vida. Das ruínas de um velho moinho nasceu um alojamento local, numa propriedade que está na família há mais 200 anos.

Outros títulos:

- Berardo sai em liberdade em troca de caução históricade 5 milhões

- "Querem acabar com a raça dos bancários", diz presidente do maior sindicato do setor

- Estado gasta 7 milhões na compra de carros, mas frota é velha e gasóleo domina

Destaque ainda para:

- Brunch com.... Dennis Redmont. "Um dia chegaram a vir oito pides à minha procura. Só 50 anos depois soube porquê"

- Jogos Olímpicos com maior representação feminina de sempre

- Notícias no DN há cem anos O que aconteceu a 3 de julho de 1921, para ler hoje