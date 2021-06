A primeira página do DN deste sábado

"Lei das manifestações é de 1974 e não sustenta entrega de dados pela Câmara de Lisboa." É esta a manchete do DN que pode ler neste sábado, ainda sobre o caso dos ativistas russos. Lei é uma "relíquia" do tempo de Vasco Gonçalves e Spínola.

Outro tema com grande destaque na capa do DN é a "semana horribilis" do Governo. "Nomeações, delações, deserções e infeções antes dos milhões de Bruxelas".

No desporto, um texto dedicado ao judoca Jorge Fonseca. "Campeão mundial repetiu a dança ao som do ippon".

O Brunch com desta semana é com João Cepeda, presidente do Time Out Market. "Tornei-me um patriota bacoco".

Também para ler este sábado no DN um trabalho sobre um clássico do cinema. "Indiana Jones. Há 40 anos no reino das grandes aventuras".

Outros títulos:

"GNR que quase cegou em treino resistiu, recuperou e é guarda em torre de Moncorvo"

Ana Trigo Morais. "Devia fazer-se uma uberização da recolha do que queremos descartar"

Sasha Romantsova. "Quando tentam calar os ucranianos, eles dão uma enorme luta"

Emoji estreia César Mourão no negócio dos tokens: "Ofereci-me como cobaia para os NFT"

"G7 alinhado em combater várias crises. Mas não chega, alertam especialistas"