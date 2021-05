A primeira página do DN deste sábado

Entrevista a André Ventura faz manchete do DN deste sábado: "Se o Chega apoiar o PSD sem entrar para o governo, não será comigo".

Líder do Chega vai pedir mandato na reunião magna para negociar uma coligação de governo com os sociais-democratas caso o centro-direita tenha maioria nas legislativas. Mas admite que o partido corre algum risco de ser ilegalizado. A convenção realiza-se até domingo, em Coimbra.

Destaque fotográfico vai para a Liga dos Campeões no Porto. Trio português à conquista da Champions inglesa. PSP em alerta.

Destaque ainda para:

- Pandemia. Presidente e peritos em choque. Mudar a matriz ou não?

- Filipe Santos, dean da Católica-Lisbon SBE, avisa que "o boost económico de curto prazo pode não ser sustentável"

- Carlos Branco "Independência de Timor foi o maior dos sucessos dos capacetes azuis"

- Xiaomi. Expansão em Portugal inclui 22 lojas e dezenas de produtos

Outros títulos:

- Susan Sarandon. A morte fica-lhe tão bem

- Brunch com... Luís Miguel Ribeiro. Um amarantino com um caso sério de associativismo a liderar empresas

- Histórias e mitos made in USA. A dupla Scorsese e DiCaprio prepara um novo filme, Killers of the Flower Moon, que evoca a saga dos índios Osage e os crimes de que foram alvo na década de 1920.