A primeira página do DN deste sábado

"Turismo. Portugal finta concorrência com turismo inglês". A manchete do Diário de Notícias deste sábado aborda a reabertura do corredor aéreo entre Portugal e Rei Unido para viagens não essenciais. Com Espanha, Grécia e Itália fora da lista verde de Inglaterra e Escócia, a procura por destinos portugueses dispara. Viagens para o Algarve e para a Madeira dominam as reservas britânicas.

Em grande destaque também nesta primeira página a fotografia da atriz Kate Winslet, a "Aristocrata do Povo" que protagoniza uma nova série a passar na HBO: "Mare of Easttown".

Outros títulos em destaque:

- "É o futuro." Seis mil doentes do Santa Maria já recebem medicamentos em casa.

- Forças Armadas. Ex-chefes contra a reforma não convencem maioria no parlamento.

- De Grawe. "Se João Leão acha que o BCE já fez o suficiente, isso é só opinião dele".

- Jimmy Wales. "A Wikipedia é algo mágico para muitos".

- Soares dos Reis. Museu reabre com cara nova e muitas parcerias.

- Brunch com... Eugénio Fernandes.

Também este sábado, grátis com o DN o suplemento de economia Dinheiro Vivo: