A primeira página do DN deste sábado

Rui Rio: "A reforma da justiça é essencial, mas não vamos legislar a quente". Há mais de dois anos que o líder do PSD quis fazer um "compromisso" com os outros partidos, mas não teve resposta.

Um corpo de magistrados especializados para crimes de corrupção, equipas de recuperação de processos e redução de custas são algumas das propostas que volta a colocar sobre a mesa.

Esta a manchete do DN deste sábado, que inevitavelmente dá grande destaque à vitória de Telma Monteiro no campeonato da Europa de judo.

Campeã da Europa pela sexta vez. Telma Monteiro é de novo ouro e torna-se recordista de medalhas nos europeus de judo. João Crisóstomo ganhou a medalha de bronze.

Destaque ainda para:

- Imunologista Helena Soares "Teremos vacinas mais adequadas a cada fatia da população"

- Sarah Harper Especialista em envelhecimento diz que discriminar idosos fez a pandemia mais mortal.

- Estabilidade. Mesmo com a bazuca, investimento de Costa é inferior ao de Sócrates.

Outros títulos desta edição:

- João Pedro Oliveira e Costa: "Solução para as moratórias tem de se encontrar agora, não é em setembro".

- Kate Winslet. A detetive lá da terra

Mare of Easttown, a minissérie de drama policial que estreia segunda-feira no HBO.

- Cruella. O diabo no feminino

Produção da Disney com Emma Stone tem lançamento previsto para maio.

- Brunch com... Namalimba Coelho

Responsável pela comunicação do Museu Berardo explica a lenda que está por trás do seu nome e muito mais.