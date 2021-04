A primeira página do DN deste sábado

6 crimes apenas. branqueamento pode dar 12 anos de prisão a Sócrates. É esta a manchete do DN deste sábado, dedicada à Operação Marquês.

Durante mais de três horas, o juiz Ivo Rosa desfez a acusação - e o Ministério Público, que vai recorrer. De 28 acusados e 188 crimes sobram, além do antigo primeiro-ministro, Carlos Santos Silva (seis de branqueamento e falsificação de documentos), Salgado (três de abuso de confiança), Vara (um de branqueamento) e João Perna (um de posse de arma proibida). "Tudo ruiu finalmente", diz Sócrates, que promete defender-se.

Ainda neste tema, Dilma Rousseff prefacia livro de Sócrates. "Paralelos entre a situação vivida pelo veterano líder do PS e a de Lula saltam à vista".

- Entrevista a Mourinho Félix. "Moratórias deviam ficar até empresas viáveis terem receitas"

- Economia. Portugueses estão a guardar mais notas

- Filipe, o "rochedo" de Isabel II que foi consorte recordista

- Brunch com... Ricardo da Silva Oliveira. As sete vidas de um gestor prodígio do golfe, pioneiro do padel e incondicional do Sporting

- "Bora lá" de Gagarine foi há 60 anos

- Liga de mulheres extraordinárias (com poderes sobrenaturais)