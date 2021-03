A primeira página do DN deste sábado

Cascais admite comprar vacinas. É esta a manchete do DN deste sábado, dando conta que tendo havido já contactos com Rússia, China e Israel.

O presidente da Câmara de Cascais, Carlos Carreiras, confirma ao DN que já está em campo, aproveitando a rede das cidades geminadas, mas assegura que não avançará sem falar com o governo. E quer ser pivot de uma operação de larga escala que inclua os países de língua portuguesa. Açores também admitem importar vacinas que não chegam às ilhas.

Outro destaque desta primeira página vai para as Forças Armadas. Governo e PSD alinhados põem generais em sentido. "Não cedemos a pressões, reforma é inadiável", diz a deputada social-democrata Ana Miguel dos Santos.

Título ainda para: Rede de tráfico que passava por Portugal cobrava 15 mil euros por pessoa

E ainda: Teatro: lugar de interrogação do mundo. A opinião da ministra da Cultura, Graça Fonseca

Outros títulos:

- Brunch com... Otília Macedo Reis. A mulher que gere as bolsas nas universidades americanas e à noite volta à sua aldeia do Sabugo.

- Alexander Nanau. Roménia, meu amor. O realizador de Collective, filme romeno que chegou à dupla nomeação para os Óscares.

- Nuno F. Thomaz. "Bancos têm de gerir o fim das moratórias com sensibilidade"

- Máscaras chinesas põem em risco indústria portuguesa

- Miguel Oliveira. Chegou o dia em que um português vai lutar pelo título mundial de MotoGP