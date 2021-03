A primeira página do DN deste sábado

Apoios à economia. Mais 7 mil milhões para desconfinar o país. É esta a manchete dete sábado do Diário de Notícias, num trabalho do suplemento Dinheiro Vivo.

Há lay-offs alargados, impostos adiados, ajudas ao turismo, à cultura, ao desporto e ao setor social no plano do governo para ajudar as empresas a aguentar os próximos meses. Mas um inquérito do INE e do Banco de Portugal revela que quase metade dificilmente conseguirá aceder a apoios. Regra exige quebra mínima de 40% na faturação.

Destaque fotográfico vai para o encontro de Marcelo Rebelo de Sousa com o o Papa: Francisco confirma a Presidente visita a Portugal com ida a Fátima incluída

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Realce ainda para:

Marcelo diz que "convergência" com Costa tem de ir "até ao fim da pandemia". Rio preferia reabertura mais prudente

Vacinação: Quanto nos falta para atingirmos a essencial imunidade de grupo?

Historiador Tosh Minohara: "A China é uma bênção disfarçada para a América. Vai uni-la "

Auditoria detetou falhas na empresa de segurança privada do Aeródromo de Tires

Outros títulos:

- Brunch com... Daniela Braga, a portuguesa que já correu mundo e fundou a DefinedCrowd.

- Sacha Baron Cohen ou a arte do absurdo.

O intérprete de Borat celebrizou-se através da caricatura política e de "apanhados" televisivos. Mas Sacha Baron Cohen é, afinal, um ator de grande versatilidade, bom tanto na comédia como no drama.

- Nova pequena coluna Bluetooth pode ser uma grande adição à família Sonos

- Portugal despede mais treinadores do que as principais ligas europeias. Só nesta época já foram 12

- Álvaro Covões. "Estamos preparados para não haver Alive"