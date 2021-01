A primeira página do DN deste sábado

A entrevista a Pedro Santana Lopes faz este sábado manchete do DN. "É preciso um governo de emergência nacional", afirma o antigo primeiro-ministro, tendo a conta a crise provocada pela pandemia.

O antigo líder do PSD e do Aliança admite ainda ser candidato a uma câmara municipal, mas "se houver juízo", ou seja, nova data para eleições. "As autárquicas deviam ser adiadas seis meses", diz. E não exclui entrar na corridav a Belém em 2026.

Na saúde, defende a compra de vacinas fora do acordo europeu.

Outra notícia exclusiva do DN: Dez elétricos na Transtejo O contrato já está assinado e o primeiro navio chega em abril de 2022

Outros títulos:

- Eutanásia segue para Belém. PR demarca-se. A ampla maioria na aprovação da despenalização da morte assistida deixa pouca margem de ação a Marcelo Rebelo de Sousa.

- Palmeiras de Abel e Santos lutam pelo trono sul-americano

- No dia da posse, o novo presidente dos EUA esteve rodeado de filhos e netos. Fique a conhecê-los.

- Escola Digital: Meo ganhou concurso de 30 milhões. Aulas arrancam com menos de metade dos computadores contratualizados. Contrato para 260 mil equipamentos fechado em dezembro custa 62,5 milhões de euros.

- Brunch com... Carlos Guimarães Pinto. Criador do +Liberdade diz que "CDS está em crise porque lhe faltam bandeiras que o liguem às pessoas"