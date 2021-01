A primeira página do DN deste domingo. Saiba os títulos

"Há um cenário de confinamento muito rigoroso", admite Marcelo Rebelo de Sousa numa grande entrevista ao DN e à TSF, que faz manchete do jornal este domingo.

​

O Presidente da República e candidato a Belém assume que está preocupado com uma crise "económica e social que vai durar largos anos", com a afluência às urnas nas eleições em cenário de confinamento e com a transparência e rigor no uso dos fundos europeus da "bauzca".

Outro grande destaque para ler no DN deste domingo é um artigo de opinião assinado pelo primeiro-ministro grego, no qual dá o seu apoio a António Costa na liderança da Europa: "O sucesso da Grécia é o sucesso de Portugal".

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Há ainda uma grande entrevista com Marine Le Pen. "O que é insuportável hoje é que a UE se constrói sem os povos", diz a líder do partido de extrema-direita francês ao DN.

Na revista Notícias Magazine, que este domingo vem com o DN, pode ler um grande trabalho sobre os candidatos presidenciais quando ainda não podiam votar.

E porque a pandemia é o tema que marca a atualidade, saiba ainda que os casos de covid-19 podem duplicar em 13 dias.