A primeira página do DN deste domingo

PJ mobiliza polícias de toda a Europa contra novas restrições à investigação criminal. É esta a manchete do DN deste domingo.

Será uma reunião sem precedentes em Lisboa. Sob a égide da PJ, Europol e mais de duas dezenas de chefes de polícias europeias vão debater e produzir uma declaração conjunta contra as novas restrições de uso dos metadados das comunicações. No podcast "Soberania", o diretor nacional da Judiciária, Luís Neves, explicou porquê. Filipa Calvão, da CNPD, defendeu a decisão do Tribunal de Justiça da União Europeia.

A foto da primeira página vai para o MotoGP, em Portimão. Erro impede pódio de Miguel Oliveira na corrida sprint, ganha por Bagnaia.

Ainda se sublinha, nos hospitais: "Só deve ir a um serviço de urgência o doente referenciado", defendem médicos.

Almirante Gouveia e Melo. Pode um militar ser Presidente da República em Portugal?

Sondagem. Maioria defende a suspensão de padres e indemnização das vítimas

Rafael Gallo. "É difícil escrever um livro com um protagonista detestável"

1931-2023. Morreu Luís Silva, antigo dono do Diário de Notícias